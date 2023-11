Stefan Freitag, 24.11.2023 | 12:22 Uhr

Der Herr Weselsky hat doch aus seiner persönlichen Arroganz und Überheblichkeit heraus nie etwas anderes vorgehabt als möglichst viel und lange zu Streiken. Nebenbei lässt er sich dann noch als Held feiern, der die Weihnachtsfeiertage von Streiks frei hält. Dabei war er nie ernsthaft an Verhandlungen interessiert. So wie in den Jahren zuvor auch und so wie er sich das für "seine" Gewerkschaft auch nach ihm in den nächsten Jahren wünscht, weshalb ein Tarifvertrag nicht länger als 12 Monate laufen darf.