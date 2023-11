Erster Freispruch im Fall von vermisstem Döberner in Südafrika

Prozess in Kapstadt fortgesetzt

Do 09.11.23 | 12:59 Uhr

Der Döberner wird bereits seit Mitte Februar vermisst, von ihm fehlt bis heute jede Spur. Fünf Männer waren im Zusammenhang mit seinem Verschwinden ermittelt worden und in Untersuchungshaft gekommen. Sie hatten zugegeben, ihn überfallen zu haben. Danach hätten sie ihn allerdings allein gelassen.

Im Fall des in Südafrika verschwundenen 22-Jährigen aus Döbern (Spree-Neiße) ist einer der fünf Angeklagten, die etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben könnten, freigesprochen worden. Der Prozesstermin, der eigentlich am Donnerstag stattfinden sollte, wurde unterdessen erneut verschoben.

Angeklagt sind die Verdächtigen wegen schweren Raubes, allerdings nicht wegen Mordes. Einer der Angeklagten, ein 18-Jähriger, war bereits vor einigen Wochen auf Kaution freigelassen worden. Nun ist er endgültig aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden.

Die vier anderen Angeklagten konnten am Donnerstag nicht vor Gericht erscheinen, weil in ihrem Gefängnis eine Infektionskrankheit ausgebrochen ist. Der Termin war bereits mehrfach verschoben worden. Nun soll am Donnerstag, 30. November weiter verhandelt werden, dabei soll es laut Ermittlern auch um weitere Delikte gehen, die den Angeklagten vorgeworfen werden.