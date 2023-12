Su Vali Freitag, 15.12.2023 | 18:22 Uhr

Da muss ich Ihnen zustimmen. Ich fürchte auch die lautlosen E-Roller, die unvermutet dicht an einem vorbeirauschen, mehr als eine Begegnung mit dem Wolf.

Mein Großvater berichtete mal, wie er als junger Mann mit seinem Bruder auf einem Schlitten durch einen Wald in Sibirien raste, verfolgt von einem Wolfsrudel. Ihre größte Angst war, dass die Wölfe die Pferde reißen. Die Pferde waren so in Panik, dass sie sich kaum noch lenken ließen. Aber ohne Pferde wären sie aufgeschmissen gewesen. Ich denke nicht, dass es in Brandenburg jemals zu so einem Geschehen kommen wird. Meine Angst vor dem „Untier“ hält sich also in Grenzen. Nutztiere sind natürlich schon gefährdet. Aber bis jetzt wohl eher von einzelnen jungen Wölfen, die im Jagen noch nicht so geübt sind und kein eigenes Revier haben. Traurig für die Besitzer, aber das ist eben Natur. Muss Natur bekämpft werden?