Richard an der Spree Montag, 05.10.2020 | 17:15 Uhr

Ein wunderschönes Foto von der ursprünglichen "Vereinigten Städtischen und Thiemschen Heilanstalt" wie sie ursprünglich errichtetet wurde und ab 1952 das Bezirkskrankenhaus Cottbus bis 1991 war. Unter der Uhr befand sich eine Rampe, wo damalige Retungsfahrzeuge Patienten einliefern konnten. Später als Bezirkskrankenhaus befand sich die sogenannte " 1.Hilfe" rechts vom Haupteingang bevor in späteren Jahren der Neubau erfolgte mit der dann neuen NOTAUFNAHME. Was ich nicht weiß, wer wohl die "Premiumzimmer" mit Balkon / Terrasse belegen durfte?

Unvergessen, auf der linken Seite (auf dem Foto nicht sichtbar) das Budchen mit dem Eisverkauf wo sich in der Saison täglich lange Schlangen bildeten und u.a. das mediznische Personal die Eiskugeln schüsselweise orderten und auf die Stationen brachten. Das sind meine Gedanken zum CTK in COVID 19 -Zeiten.