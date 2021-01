Vor allem, wenn man sich wie Christina nebenbei um den eigenen Job kümmern muss. Sie arbeitet für den Zoll, darf das von Hause aus machen. Dazu kommen der Haushalt, das Saubermachen, das Kochen. "Beim letzten Lockdown bin ich tatsächlich früh um vier aufgestanden und habe gearbeitet." Ihr Arbeitgeber kommt ihr allerdings entgegen. Sie soll nur so viel machen, wie sie schafft - was liegen bleibt, bleibt liegen, heißt es. Das nimmt den Druck etwas.

Anders ist es bei den Drillingen. Sie sind in der ersten Klasse und "man muss die ganze Zeit dabei sein. Das ist so schwierig, weil man kein ausgebildeter Pädagoge ist, den Kindern das rüberzubringen", sagt Christina Richter.

Es ist jeden Tag das gleiche Bild. Die drei Kleinen machen ihre Aufgaben in der Küche, die große Tochter sitzt vor dem Tablet in ihrem Zimmer. Sie versucht die meisten Aufgaben allein zu lösen, "aber in der vierten Klasse ist das auch noch nicht möglich", sagt Mutter Christina.

Damit Home-Schooling mit vier Kindern überhaupt funktionieren kann, haben die Eltern einen Zeitplan gemacht. Dazu gehört für Christina Richter zeitiges Aufstehen zum Arbeiten, vormittags dann Schule mit den Kindern, die dann nachmittags raus zum Spielen geschickt werden, damit Mutter Christina sich weiter ihrer eigenen Arbeit widmen kann. Die Richters erlauben dem Nachwuchs außerdem, länger als gewöhnlich wach zu bleiben - in der Hoffnung, dass sie morgens länger schlafen.

Im Moment haben beide Elternteile Urlaub. Doch ab kommender Woche wird der Wecker wieder sehr früh klingeln. Papa René ist Handwerker in einem kleinen Betrieb und wird gebraucht. Er ist gar nicht so böse, nicht mehr den Hobby-Lehrer zu mimen. "Es ist anstrengend", sagt er. "Man muss sich ja selber erstmal reindenken. Und man hat es selber ja ganz anders gelernt. Da gehe ich lieber arbeiten."

Auch die Drillinge Katharina, Konstantin und Alexander finden Home-Schooling "nicht so okay." Das liege einmal daran, dass es nicht so viel Spaß mache. "Und daran, dass Papa beim Hausaufgabenmachen immer meckert." Die Sechsjährigen würden lieber wieder in die Schule gehen, zu ihren Freunden.

Der großen Tochter, Annalena, geht das genauso. Doch für sie ist "Online-Unterricht auch sehr toll." Immer wieder hat sie eine Stunde mit der Lehrerin und zwei, drei anderen Schülern am Tablet. Sie halten durch, auch wenn es noch mehrere Wochen so weiter gehen sollte.