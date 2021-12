Auf WhatsApp geht gerade eine Sprachnachricht rum: Auf der Intensivstation der größten Klinik Südbrandenburgs sei angeblich alles ganz entspannt. Für das Klinikum klingt so was wie Hohn. Das Krankenhaus geht jetzt per Anzeige gegen Fake News vor.

In der Nachricht, die zurzeit per WhatsApp im Raum Cottbus kursiere, werde die aktuelle Situation auf der Intensivstation als harmlos dargestellt. Darüber hinaus werde behauptet, dass 15 Schwestern von der Intensivstation wegen "dieser Testerei" gekündigt hätten. Beides stimme nicht, teilt das CTK mit.

In fast ganz Südbrandenburg sind zum Wochenstart wieder die Corona-Inzidenzen gestiegen, die Lage in den Krankenhäusern bezeichnet die Leitstelle Lausitz "dramatisch". Probleme bereiten auch nicht-coronabedingte Notfälle.

Das Klinikum hat den Inhalt der Nachricht auf ihrer Internetseite veröffentlicht. "Bis gestern lagen zwei Patienten auf der Intensivstation bei 24 Betten, beide haben kein Corona!" behauptet die Sprecherin.



"Ich bin entsetzt, dass Menschen Nachrichten dieses Inhalts, ohne zu hinterfragen, offenbar ohne darüber nachzudenken, einfach weiterleiten und dafür sorgen, dass diese Lügen verbreitet werden", wird CTK-Geschäftsführer Götz Brodermann in der Mitteilung des Klinikums zitiert. Das Klinikum erlebe eine solch dramatische Entwicklung wie noch nie in der Pandemie. Die Situation sei so angespannt, dass am Dienstag und Mittwoch Corona-Patienten nach Forst (Spree-Neiße) verlegt werden mussten, um noch handlungsfähig zu bleiben, so Brodermann.

Aktuell werden laut CTK im Pandemiehaus 41 Corona-Patienten behandelt. Auf der Intensivstation liegen demnach 15 Patienten, acht von ihnen müssen invasiv beatmet werden. "Das sind schwerstkranke Corona-Patienten", so Brodermann. Etwa die Hälfte der beatmeten Patienten sterbe. "Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass vier dieser Patienten Weihnachten wohl nicht erleben werden."

Die aktuellen Belegungen der Intensivbetten veröffentlicht das Robert-Koch-Institut auch auf intensivregister.de.