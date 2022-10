Wahlsieg für Tobias Schick - Künftiger Cottbuser OB will auch die AfD-Wähler einbinden

Mo 10.10.22 | 11:31 Uhr

Bild: dpa/Frank Hammerschmidt

Bei der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Cottbus hat sich SPD-Kandidat Tobias Schick (SPD) gegen Lars Schieske von der AfD durchgesetzt. Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke sieht eine "stabile Basis" für die Region.



Nach seinem Wahlsieg hat der künftige Cottbuser SPD-Oberbürgermeister Tobias Schick angekündigt, auf alle Bürgerinnen und Bürger zugehen - auch auf die AfD-Wähler. "Das sind viele Menschen, die brauche ich genauso in der Stadt", sagte Schick der Deutschen Presse-Agentur. "Entscheidend ist: Viel miteinander reden und dann auch die Dinge gut erklären."



Ähnlich hatte er sich bereits am Sonntagabend geäußert: Er wolle nun der Oberbürgermeister aller Cottbuser sein, da er alle Cottbuserinnen und Cottbuser für seine Vorhaben brauche, darunter Projekte gegen Rechtsextremismus, zur Mobilität oder zur Stärkung von Stadtteilen.



Klare Mehrheit für Schick

Der 41-jährige Schick sich bei der Stichwahl am Sonntag mit 68,6 Prozent klar gegen AfD-Bewerber Lars Schieske durchgesetzt. Schieske kam auf 31,4 Prozent. Schick wurde von mehreren Parteien sowie einem breiten gesellschaftlichen Bündnis unterstützt. So kam er auf 29.520 Stimmen nach 13.300 Stimmen bei der Wahl am 11. September, als sieben Kandidaten im Rennen waren.



picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt Mo 10.10.2022 | 08:40 | Der schöne Morgen Stichwahl SPD gegen AfD in Cottbus - SPD-Kandidat Schick neuer Oberbürgermeister In Cottbus wird der SPD-Politiker Schick neuer Oberbürgermeister. Laut vorläufigem Endergebnis bekam er bei der Stichwahl gestern 68,6 Prozent der Stimmen. Der AfD-Kandidat Schieske kam auf 31,4 Prozent. Die Beteiligung war mit rund 55 Prozent etwas höher als im ersten Wahlgang. Download (mp3, 5 MB)

AfD-Politiker Lars Schieske gratulierte Schick, noch bevor alle Stimmen ausgezählt waren. Am Sonntag zeigte er sich trotz seiner Wahlniederlage zufrieden mit dem Ergebnis. Alle Parteien hätten sich gegen die AfD gestellt, auch Teile der Gesellschaft und einige Unternehmer. Dennoch habe man den "Kampf gegen alle" hervorragend gemeistert, sagte Schieske.



Er betonte, dass wenn Schick alle Bürger mitnehmen wolle, müsse er auch die die AfD-Wähler zugehenden. "Da ist er am Zug. Da muss er unsere Wähler mitbedienen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Schick zeigte sich am Sonntagabend erleichtert über das Ergebnis, es seien "harte sechs Monate" gewesen. Nun wolle er weiter auf die verschiedenen Fraktionen in der Stadt zugehen und zügig Mehrheitsentscheidungen voranbringen. "Wir haben eine Haushaltsdiskussion, die anliegt", so Schick. In den kommenden Tagen wolle er aber einen kurzen Urlaub machen und seinen Geburtstag feiern, so der neue Oberbürgermeister.

dpa/Frank Hammerschmidt Kommentar | SPD gewinnt Stichwahl gegen AfD - Cottbus, wir haben ein Problem Glück gehabt: Cottbus bleibt die bundesweite Aufmerksamkeit als erste AfD-geführte Großstadt Deutschlands erspart. Also jetzt durchatmen, Spannung abschütteln und zurück zur Tagesordnung? Bloß nicht, kommentiert Andreas Rausch.

Erleichterung in der Landespolitik

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Cottbuser Wahlergebnis. "Der mit dem Kohleausstieg verbundene Strukturwandel macht Cottbus interessant für Investoren. Die Ansiedlung von Unternehmen braucht jedoch Weltoffenheit, auch wegen der benötigten Fachkräfte", so Woidke am Montag. Schieske hatte sich im Wahlkampf mehrfach ausländerfeindlich geäußert und beispielsweise erklärt, der Wohnungsmangel in Cottbus lasse sich durch die Abschiebung illegaler Einwanderer lösen. "Vielfalt und Zusammenhalt sind die Basis für große Entwicklungschancen. Diese Basis ist stabil", so Woidke weiter. Auch David Kolesnyk, Generalsekretär der Brandenburger SPD, äußerte sich zufrieden über das Wahlergebnis. Auch er betonte, dass nun eine parteiübergreifende Zusammenarbeit wichtig für Cottbus sei. Das Ergebnis zeige, "dass Tobias Schick einen sehr guten Wahlkampf gemacht hat und tatsächlich das gesamte demokratische Lager mobilisiert hat", so Kolesnyk. Die Grünen-Stadtverordnete Barbara Domke sprach am Sonntag von einem "grandiosen Wahlergebnis" und von einem "unglaublich wichtigen Zeichen für Cottbus".

"Ein Ergebnis, das sich die Wirtschaft gewünscht hat"

Der Hauptgeschäftsführer der Cottbuser Industrie- und Handelskammer, Wolfgang Krüger, erklärte am Montagmorgen, dies sei das Ergebnis, das sich die Wirtschaft gewünscht habe. Die Entscheidung über das Oberbürgermeisteramt sei die Entscheidung, wie der Strukturwandel in den nächsten Jahren verlaufen werde, so Krüger. Nun müsse die Zusammenarbeit zwischen Rathaus und regionaler Wirtschaft weiter verbessert werden. Krüger forderte zudem einen Abbau der Bürokratie. "Cottbus wird jetzt mit Zukunftsthemen beschäftigt sein. Das wird Folgen haben, was den Zuzug betrifft", so Krüger weiter. Für diese Menschen müsse ein angenehmeres Umfeld geschaffen werden, erklärte der IHK-Hauptgeschäftsführer. Cottbus brauche nun Wissenschaftler, Ingenieure, aber auch nicht akademische Fachrkäfte. Das lasse sich nur durch Zuwanderung bewerkstelligen.

Das Wahlergebnis muss nun amtlich bestätigt werden. Das gilt allerdings als Formsache. Am 30. November soll Tobias Schick dann die Amtsgeschäfte übernehmen.



Sendung: Antenne Brandenburg, 10.10.2022, 11:30 Uhr