Seit Mittwoch ist Tobias Schick der neue Oberbürgermeister von Cottbus. Nach einem intensiven Wahlkampf will er Cottbus im Strukturwandel gut aufstellen und eine gespaltene Stadt einen. Dabei will Schick auch sein Parteibuch zur Seite legen. Von Florian Ludwig

Seit Mittwoch ist Tobias Schick nun offiziell Oberbürgermeister von Cottbus. Wirklich bewusst geworden sei ihm das erst am Mittwoch, sagte Schick bei seiner ersten Pressekonferenz als neues Stadtoberhaupt. "Jetzt bin ich wirklich froh, dass ich loslegen kann", so Schick.

Seit seiner Wahl wiederholt Schick das, was als Mantra seines Wahlkampfs und seiner beginnenden Amtszeit gewertet werden kann. Er wolle die Cottbuser einen, gemeinsam Lösungen entwickeln und mit allen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung zusammenarbeiten. "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Oberbürgermeister sein Parteibuch zur Seite packt", so Schick am Mittwoch im rbb24-Inforadio.

Transparenz will Schick schaffen und so zu pragmatischen Lösungen in der Stadtpolitik kommen. Insbesondere der Strukturwandel nach dem Ende der Braunkohle stellt die Stadt vor Herausforderungen - in erster Linie aber vor Chancen. Eine Medizinerausbildung ist geplant, ein hochmodernes Bahnwerk wird gerade gebaut. Zahlreiche wissenschaftliche Institute haben sich bereits niedergelassen, mit dem entstehenden Cottbuser Ostsee könnte die Stadt auch touristisch eine wichtige Rolle spielen. Bei all diesen Dingen will Schick die Cottbuser mitnehmen, wie er sagt. "Ich weiß, die Cottbuser sind neugierig, sind vielleicht manchmal skeptisch, aber sie wollen informiert werden", sagt Schick.