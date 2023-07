Jewittatuete Babelsberg Donnerstag, 13.07.2023 | 17:22 Uhr

Unfassbar, was hier wieder in den Kommentaren angeht. Menschen werden bedroht und angefeindet und manche Leute quasseln immer noch spinnert wie sonstwas von „links-grüner Meinungsdiktatur“ und anderen Sachen. Wo lebt ihr denn? Was geht denn bei euch ab, dass ihr so weit von unserer Realität abgedriftet seid? Und vor allem frage ich mich, warum ihr keine anderen Probleme im Leben habt, als euch über inklusive Sprache oder vegane Ernährung uffzuregen? Ich bin sprach- und fassungslos.



Und was in dem Zusammenhang unseren Herrn Bildungsminister angeht: Der ist offenkundig noch rückgratloser als seine Vorgänger*innen. Nicht ein einziges klares Wort gestern Abend im rbb, nur peinliches Gestammel. Kein Wunder, dass die Rechten Oberwasser bekommen. Ich war und bin immer stolz, dass meine Familie aus der tiefsten ostdeutschen Provinz ist und sich nach der Wende vieles erarbeitet hat. Aber was momentan hier zum Vorschein kommt ...