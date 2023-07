Hohe Energiepreise, Inflation, Fachkräftemangel und weniger Patienten: eine herausfordernde Gemengelage, heißt es vom Elbe-Elster-Klinikum. Das soll raus aus der wirtschaftlichen Schieflage. In einer Sondersitzung hat der Kreistag entschieden, wie.

Das Klinikum, das zu 100 Prozent in der Hand des Landkreises ist, soll auf diese Weise gerettet und die medizinische Versorgung in dem Flächenlandkreis aufrechterhalten werden.

Das wirtschaftlich angeschlagene Elbe-Elster-Klinikum soll umstrukturiert werden. Der Kreistag hat in einer Abstimmung Montagabend in einer Sondersitzung mehrheitlich den Landrat beauftragt, das angeschobene "3+1-Konzept" weiterzuverfolgen und es Land und Bund vorzustellen.

Wie viele kleine Krankenhäuser steckt das Elbe-Elster-Klinikum in der Krise. Hohe Kosten, weniger Patienten und der Fachkräftemangel führen zu finanziellen Problemen. Im Interview spricht Landrat Christian Jaschinski (CDU) über eine mögliche Lösung.

Der Schwerpunkt soll auf die ambulante Behandlung gelegt werden, bei der keine Übernachtung im Krankenhaus nötig ist. "Immer mehr Behandlungen erfolgen ambulant", heißt es in der Beschlussvorlage [ ratsinfo-online.net ]. "In der bisherigen Struktur und Größe werden die drei Krankenhausstandorte auf Dauer nicht bestehen bleiben können."

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft befürchtet trotz Krankenhausreform Klinikschließungen. "Das ist unsere größte Sorgen, dass in den kommenden Jahren, bevor die Reform überhaupt wirken kann, viele kleine Krankenhäuser gerade im ländlichen Raum wegfallen werden", sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Die Neuaufstellung steht auch im Zusammenhang mit der geplanten Krankenhausreform des Bundes [ tagesschau.de ], über die seit Monaten diskutiert wird und in der Bund und Länder sich am Montag auf einen Kompromiss verständigten .

Darüber hinaus soll ein neues Krankenhaus gebaut werden, in dem laut Beschlussvorlage "über eine reine Grundversorgung hinaus auch komplexe medizinische Fälle wie Herzinfarkte und Schlaganfälle auf hohem medizinischem Niveau" behandelt werden können. Damit würde auch die Qualität des Elbe-Elster-Klinikums steigen, das im Moment ein Haus der gehobenen Grundversorgung ist, sagte Landkreissprecher Torsten Hoffgaard.

Die finanzielle Lage des Elbe-Elster-Klinikums ist so angespannt wie noch nie. "Wir werden in diesem Jahr erstmals ein negatives Ergebnis erzielen", sagte Landrat Christian Jaschinski (CDU) vergangene Woche dem rbb . Erwartet werde ein Verlust von neun Millionen Euro. Das ergäben die ersten Zahlen aus den Quartalsrechnungen.

Ärztliche Versorgung in Elbe-Elster

Viel Geld werde zusätzlich für ärztliche Honorarkräfte ausgegeben, heißt es in der Mitteilung weiter. "Aufgrund des Ärztemangels im ländlichen Raum können einige Fachabteilungen des Elbe-Elster Klinikums nur mit teurem ärztlichen Fremdpersonal aufrechterhalten werden."

Die schwierige Personalsituation sprach auch Landrat Jaschinski im rbb an: "Wir - der Landkreis, ich als Landrat und auch der Aufsichtsrat - sind fest davon überzeugt, dass der Personalmangel im ärztlichen und pflegerischen Dienst ohne Gegenmaßnahmen dazu führen wird, dass Fachbereiche oder Einrichtungen des Klinikums in Zukunft nicht mehr betrieben werden können."

In der Folge gäbe es Versorgungsengpässe, so Jaschinski. Außerdem würde nach seiner Aussage die Versorgungsqualität leiden sowie die Attraktivität für Mitarbeiter und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sinken.

Die Brandenburger Gesundheitsministerin hat die geplante Krankenhausreform in Deutschland oft kritisiert. Doch nach langem Ringen haben Bund und Länder sich auf einem Kompromiss geeinigt, dem Nonnemacher "guten Gewissens" zugestimmt hat.

Dass sich die medizinische Versorgung im Landkreis Elbe-Elster verändern muss, um nicht weiter rote Zahlen zu schreiben, betonte in der Sondersitzung des Kreistags auch Jan Hacker. Er hat als Gutachter bundesweit schon mehr als 100 Krankenhäuser bei der medizinischen Weiterentwicklung beraten. Für kleinere Krankenhäuser wie in Elbe-Elster helfe auch die geplante Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministeriums nicht weiter, so Hacker.

Es gebe das Dilemma, dass einerseits immer mehr Patienten in die ambulante Versorgung gingen, wodurch die kleinen Krankenhäuser weniger Patienten hätten, so Hacker. Auf der anderen Seite "nehmen die aufwendigeren Patienten immer längere Wege auf sich, um in große und größere Krankenhäuser zu kommen".

Jan Hacker kritisierte auch, dass künftig 60 Prozent der Kosten von Kliniken über Vorhaltepauschalen gedeckt werden sollen. Die Idee dahinter ist, den Kliniken den finanziellen Druck zu nehmen. Das klinge zunächst gut, so Hacker, hieße aber nur, "dass ein Teil des Geldes pauschal bezahlt wird, was vorher nach Leistung bezahlt wurde. Aber es ist klargemacht worden, dass es nicht mehr Geld wird." Die Kliniken bräuchten jedoch mehr Geld, so Hacker weiter, "weil die Kosten über die ganzen letzten Jahre stärker gestiegen sind als die Erlöse."