Senftenberg will Kurtaxe einführen

Die Stadt Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) will ab 2024 einen "Kurbeitrag" erheben. Er soll bei zwei Euro pro Tag und Gast liegen. Das kündigte Bürgermeister Andreas Pfeiffer (CDU) am Montag an.

Dafür müsse die Stadt allerdings den Titel "Staatlich anerkannter Erholungsort" neu beantragen. Diesen hatte Senftenberg im Jahr 2016 verliehen bekommen. Allerdings ist er jeweils nur zehn Jahre gültig.