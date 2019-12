Der FC Energie Cottbus und Trainer Claus-Dieter Wollitz gehen getrennte Wege. Das hat der Verein am Freitag auf Twitter mitgeteilt. Wollitz' Aufgaben werden vorübergehend von Nachwuchsleiter Sebastian König übernommen.

Der Verein bedankt sich auf seiner Website bei Claus-Dieter Wollitz für die in den vergangenen mehr als dreieinhalb Jahren in Cottbus geleistete Arbeit. Man wünsche Wollitz viel Erfolg in der Zukunft.