Der Spreewald steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Sports. Mit dem Spreewaldmarathon findet die größte Breitensportveranstaltung Brandenburgs statt. Die ersten Starts sind aber noch gemächlich.



Bis zum Sonntag werden mehr als 10.000 Sportler im Spreewald erwartet, die sich in zahlreichen Disziplinen messen. Dazu gehören neben dem klassischen Marathon am Sonntag und den Wanderungen auch bis zu 200 Kilometer lange Radtouren, ein Skate-Marathon oder eine Walking-Strecke.

Mit einer fünf Kilometer langen Wanderung in Straupitz (Dahme-Spreewald) hat am Donnerstagabend der Spreewaldmarathon begonnen - nach Angaben des Veranstalters Brandenburgs größte Veranstaltung für Freizeitsportler.

Insgesamt stehen in diesem Jahr 28 verschiedene Strecken und 39 Wettbewerbe auf dem Programm. Die Gesamtstreckenlänge beträgt mehr als 900 Kilometer, rund 500 Helfer sind im Einsatz. Neben den Sportveranstaltungen gibt es traditionell ein großes Rahmenprogramm - der Spreewaldmarathon ist zugleich ein großes Volksfest. Familien stehen dabei laut den Veranstaltern im Mittelpunkt.



Wegen des Spreewaldmarathons kommt es in der Region auch zu einigen Verkehrsbehinderungen. Insbesondere an den Startpunkten in Burg (Spree-Neiße), Straupitz (Dahme-Spreewald) und Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) kann es zeitweise zu Sperrungen kommen.