Im Industriepark Schwarze Pumpe ist am Freitag der Startschuss für das "Referenzkraftwerk Lausitz" gefallen. Am Ende des Projektes soll ein Speicherkraftwerk stehen, das komplett aus erneuerbaren Energien gespeist wird und zusätzlich Wasserstoff erzeugt. Beteiligt ist unter anderem der Tagebaubetreiber Leag.

So soll es in der Lausitz weitergehen

Mit dem Projekt soll erprobt werden, wie Strom in der Lausitz auch ohne Braunkohle produziert werden kann. Ab 2030 soll mit erneuerbaren Energien Wasserstoff in Schwarze Pumpe produziert werden, der einerseits beispielsweise für Autos direkt genutzt, andererseits in Zeiten ohne Wind- und Sonnenenergie wieder in Strom umgewandelt werden kann.

Das Speicherkraftwerk soll ein konventionelles Kraftwerk ersetzen, das beispielsweise mit Braunkohle versorgt wird und dabei mehrere hundert Megawatt Strom erzeugen. "Es löst die herkömmlichen fossilen Kraftwerke ab, kann aber dasgleiche. Das ist das Ziel", erklärte Projektleiter Gerhard Hänel.

Neben dem Industriepark Schwarze Pumpe und der Leag sind beispielsweise auch die Energiequelle GmbH Zossen, die Enertrag AG oder das Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. und GmbH Cottbus beteiligt.