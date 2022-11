Auf der Liste mit den 47 Standorten stehe die Cottbuser Filiale als einzige aus Brandenburg. Schön kündigte an, dass es im Falle einer Übernahme keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde. Er könne sich vorstellen, die Art der Warenpräsentation anders zu gestalten. Alle Veränderungen würden Schritt für Schritt passieren, so Schön weiter.

Der Onlinehändler Buero.de will in Deutschland 47 Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Ein entsprechendes Angebot habe der Kaufinteressent dem Insolvenzverwalter gemacht, sagte Buero.de - Geschäftsführer Markus Schön rbb|24 am Montag und bestätigte damit Medienberichte.

Galeria Karstadt Kaufhof hat zum zweiten Mal seit 2020 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt - das Ziel des Verfahrens lautet Sanierung. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte harte Einschnitte an. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte er. Welche das sein könnten, hat das Handelsunternehmen noch nicht mitgeteilt. In Berlin gibt es zehn Galeria-Filialen, in Brandenburg zwei.

Am Montagnachmittag kündigte ein Sprecher des Mutterkonzerns Signa an, dass weitere Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden sollen. Wie viel genau, blieb aber offen.

