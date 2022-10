Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist in existenzieller Not und erneut auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Warenhauskette sucht aufgrund stark einbrechender Einnahmen Rettung in einem Schutzschirmverfahren, wie ein Unternehmenssprecher am Montag in Essen mitteilte. Nach dpa-Informationen benötigt der Konzern mehr als 200 Millionen Euro. Auf den Handelsriesen, der in Berlin und Brandenburg ein Dutzend Standorte betreibt, kommen damit weitere Filialschließungen zu. Galeria-Chef Miguel Müllenbach sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", das Filialnetz müsse im Zuge des Schutzschirmverfahrens "um mindestens ein Drittel reduziert werden". Betriebsbedingte Kündigungen seien unvermeidbar.

Müllenbach hatte erst kürzlich in einem Mitarbeiterbrief gewarnt, das Unternehmen befinde sich "erneut in bedrohlicher Lage". Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation hätten Galeria Karstadt Kaufhof bei seinen zunächst vielversprechenden Sanierungsbemühungen stark zurückgeworfen.



Der Konzern hat bundesweit 17.000 Mitarbeiter und betreibt noch 131 Warenhäuser in 97 deutschen Städten. In Berlin gibt es noch zwei Galeria Kaufhof-Filialen (Ring-Center und Alexanderplatz) sowie sieben Galeria Karstadt-Häuser (Hermannplatz, Tempelhofer Damm, Müllerstraße, Kurfürstendamm, Schloßstraße, Wilmersdorfer Straße, Carl-Schurz-Straße) und eine Galeria-Filiale in Tegel (Gorkistraße). In Brandenburg gibt es in Potsdam (Brandenburger Straße) und in Cottbus (August-Bebel-Straße) jeweils eine Galeria Karstadt-Filiale.



Seit März 2019 traten Karstadt und Kaufhof unter dem gemeinsamen Namen Galeria Karstadt Kaufhof auf. Im Januar 2020 wurden die beiden Unternehmen zu einem Unternehmen verschmolzen.