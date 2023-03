In der Diskussion um einen vorgezogenen Kohleausstieg im Osten Deutschlands hat der Betriebsrat des Energiekonzerns Leag seine Teilnahme an der Klausurtagung der Grünen-Bundestagsfraktion am Dienstag abgesagt. Das steht in einem offenen Brief an die Fraktion, der am Montag veröffentlicht wurde. Grund ist demnach, dass die Grünen den Kohleausstieg auch im Osten um acht Jahre auf 2030 vorziehen wollen.

"Wir sind zum Thema Strukturwandel eingeladen worden, um mit einem Impulsreferat in die Diskussion einzusteigen", sagte der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Uwe Teubner am Montag dem rbb. Es habe darum gehen sollen, wie der Wandel für die Leag-Kollegen gelingen könnte. "Mit der Veröffentlichung der Grünen-Fraktion in den Medien wird klar, dass hier nur das Thema '2030' steht." Bei einem vorgezogenen Kohleausstieg ist die Leag laut Teuber aber nicht dabei.