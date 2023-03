Das Unternehmen Rock Tech Lithium hat nach eigenen Angaben die erste Baugenehmigung für die Errichtung des ersten europäischen Lithium-Hydroxid-Konverters in Guben (Spree-Neiße) erhalten. Das teilte Rock Tech am Mittwoch mit. Es handele sich dabei um die erste immissionsschutzrechtliche Teilgenehmigung.

Das Unternehmen Rock Tech will ab 2025 in Guben Lithiumhydroxid für Batterien produzieren. Mit Erlaubnis des Landesumweltamtes dürfen die Bauarbeiten jetzt starten. Eine endgültige Baugenehmigung ist das aber noch nicht.

Der offizielle Spatenstich für die Anlage soll am 27. März stattfinden. Rock Tech will in Guben batteriefähiges Lithiumhydroxid herstellen. Das ist ein elementarer Bestandteil von Autobatterien, der bisher nicht in Deutschland oder Europa hergestellt wird.

Rund 150 Mitarbeiter sollen am Gubener Standort zukünftig arbeiten. Die geplante Investitionssumme liegt bei rund einer halben Milliarde Euro. Produktionsbeginn könnte nach jetzigen Plänen 2025 sein.