Nachdem die Landesregierung eine Machbarkeitsstudie zu einem Wasserstoff-Leitungsnetz in Brandenburg vorgestellt hat, haben nun die südlichen Landkreise und die Stadt Cottbus eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Sie soll ermitteln, wie hoch der Bedarf an Wasserstoff in den jeweiligen Landkreisen ist und welche Unternehmen als mögliche Erzeuger in Frage kommen. Der Landkreis Elbe-Elster hat dafür ein eigenes Online-Meldesystem eingeführt, wie der Kreis am Dienstag mitteilte.