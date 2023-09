Ein Kraftwerksblock in Jänschwalde nach Havarie wieder am Netz

Do 21.09.23 | 15:21 Uhr

Block C im Kraftwerk Jänschwalde ist seit Donnerstag wieder am Netz. Das teilte der Betreiber Leag mit. Er war zusammen mit dem Block D am 10. September nach einer Havarie außer Betrieb genommen worden.