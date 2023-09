Die BASF verkauft ihr Neopolen-Geschäft an die Knauf Industries GmbH. Das hat der Chemiekonzern am Mittwoch mitgeteilt. Davon betroffen ist demnach der BASF-Standort Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz), an dem sich die Produktionsanlage befindet.

Neben der Produktionsanlage gehören laut BASF auch die Neopolen-Produkte, das Markenrecht, das geistige Eigentum und die Kunden- und Lieferantenverträge zum Verkauf.

"Von der Veränderung sind am Standort circa 40 Personen betroffen", so der Chemiekonzern. Von Knauf Industries hieß es auf rbb-Anfrage, dass alle Mitarbeiter zum neuen Eigentümer wechseln und am Standort Schwarzheide weiterarbeiten könnten.



Die Knauf Industries GmbH ist ein internationales Unternehmen, dessen deutscher Sitz sich in Nordrhein Westfalen befindet. Es stellt Bauteile für verschiedene Anwendungen aus Schaumstoff her. Mit dem Kauf erweitert es sein Portfolio an Schaumstoffen, so eine Sprecherin gegenüber dem rbb.

Wenn die zuständigen Wettbewerbsbehörden zustimmen, soll der Verkauf laut BASF Ende März 2024 abgeschlossen sein.