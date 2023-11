BASF will in Schwarzheide firmeneigenes 5G-Netz ausbauen

Der Chemiekonzern BASF will an seinem Standort in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) sein firmeneigenes 5G-Netz ausbauen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein Mobilfunknetz nach dem neuesten Mobilfunkstandard 5G existiert am Standort bereits seit Januar 2022, als sogenanntes Testfeld. Nun soll es zu einem Produktivnetz ausgebaut werden, das auf dem gesamten Firmengelände zum Einsatz kommt.

Das Testfeld war zuvor in ausgewählten Werksbereichen eingerichtet worden. Dabei wurden mithilfe der Technologie beispielsweise kabellose Sensoren, Kameraanwendungen und mobile IT-Anbindungen installiert, heißt es von der BASF. Bis Ende 2024 will das Unternehmen nun einen einstelligen Millionenbetrag investieren und sechs neue Antennenmasten errichten. Das soll die Überwachung und Instandhaltung der Produktionsanlagen und die Produktionsprozesse verbessern.