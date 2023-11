Leag will mit Netzwerkausbau Azubis gewinnen

Die Azubis der Leag kommen hauptsächlich aus Brandenburg und Sachsen. Im Ort Schwarze Pumpe, der direkt auf der Landesgrenze liegt, werden Mechatroniker und Elektroniker ausgebildet. Bisher war nicht klar geklärt, wo die Theorie unterrichtet wird. Für die Landkreise, die die Berufsschulen betreiben, war es deshalb schwer zu planen, wie viele Azubis in welche Schule kommen. Das soll mit der neuen Kooperation vorbei sein.

Der Energiekonzern Leag und die Landkreise Spree-Neiße und Görlitz (Sachsen) wollen bei der Ausbildung von Lehrlingen enger zusammenarbeiten. Dafür haben sie am Montag im Industriepark Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben.

Wegen des Kohleausstiegs bis spätestens 2038 will die Leag künftig vor allem Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen . Dadurch verändern sich auch die Ausbildungsanforderungen.

Konkret geht es um das Berufliche Schulzentrum Weißwasser und das Oberstufenzentrum 1 in Forst. Durch die Vereinbarung hätten alle Beteiligten "ein Stückchen weit Planungssicherheit [...], Verlässlichkeit", sagte Ausbildungsleiter Axel Ziller dem rbb. So könnten auch die Landkreise planen und investieren. "Das ist bei unserer Transformation, die wir als Unternehmen vor uns haben, ein wichtiger Baustein", so Ziller.

Die Leag will den Azubis zum Beispiel bei der Wahl der Berufsschule entgegenkommen. Die Schüler sollen selbst entscheiden können, in welche der beiden Berufsschulen sie gehen wollen. Ländergrenzen sollen keine Hürden mehr sein. Das Gleiche soll auch für Busverbindungen gelten, die oft noch an der Landesgrenze enden. Hier wollen die Landkreise nachbessern.

Das bedeutet für Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger (CDU) Arbeit, weil die Landkreise für den Busverkehr zuständig sind. Doch auch für ihn hat die neue Kooperation einen Vorteil, sie hilft bei Plänen für den Ausbau des Oberstufenzentrums in Forst, samt Internat. "Wir haben ein Internet, wollen aber unter modernen Gesichtspunkten ein neues bauen." Das Oberstufenzentrum in Forst solle ein Bildungscampus werden, so Altekrüger.