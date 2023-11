Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat in Cottbus erste Modelle vorgestellt, wie Flugzeuge in Zukunft angetrieben werden könnten. In einer Halle werden dafür Antriebe unter realen Bedingungen getestet.

Inlandsflüge sind neben Autofahrten das Verkerhsmittel mit den höchsten Kohlenmonoxidemmissionen. Das zeigen Daten des Umweltbundesamtes. Wie diese Bilanz für die Flugzeuge verbessert werden kann, wird nun in Cottbus erforscht.

Auf einem ehemaligen Flugplatzgelände steht eine gut 13.000 Quaadratmeter große Halle, in der das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Fliegen der Zukunft erforschen lässt. Am Montag wurde erste Modelle vorgestellt, wie das Fliegen in Zukunft klimafreundlicher und leiser werden könnte.

Das DLR weihte zugleich eine HepCo-Versuchsumgebung (Hybrid Electric Propulsion Cottbus) eingeweiht. Um Forschungsergebnisse in die Realität umsetzen zu können, müssen neue Technologien unter realen Bedingungen und teilweise in Originalgröße getestet werden. Genau das soll jetzt in Cottbus passieren. Das DLR-Institut für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe plant in der 13.300 Quadratmeter großen Halle unter anderem Experimente zur elektromagnetischen Verträglichkeit, zu Hochspannungstests und Elektromotorenversuche durchzuführen.