Bündnis will ersten CSD in Frankfurt (Oder) veranstalten

In Berlin fällt der Christopher Street Day (CSD) als ganz großes Straßenfest in diesem Jahr aus. Die Parade ist einfach zu groß. Stattdessen ist eine alternative Demo geplant, mit maximal 1.000 Teilnehmer*innen.

In Frankfurt (Oder) dagegen könnte in diesem Jahr der erste CSD überhaupt stattfinden. Hier liegt nämlich genau darin die Chance, dass die allererste Aktion dieser Art in Frankfurt keine Massen an die Oder locken wird. Die Teilnehmer*innenzahl bliebe also überschaubar.