Bad Saarow - Streit um kinderfreie Tage in Saarow-Therme

Do 21.07.22 | 17:12 Uhr

imago/Winfried Mausolf Audio: Antenne Brandenburg | 21.07.2022 | Franziska Eberlein | Bild: imago/Winfried Mausolf

Ab September sollen freitags und samstags nur Erwachsene die Therme in Bad Saarow besuchen dürfen. Der Bürgermeister der Stadt fürchtet ein kinderfeindliches Image. Der Chef der Therme verteidigt die Idee.

Die geplante Einführung von zwei kinderfreien Tagen in der Therme im Kurort Bad Saarow (Landkreis Oder-Spree) führt zu Streit. Von September an sollen freitags und samstags nur noch Besucher ab 16 Jahren Zutritt zur Saarow-Therme erhalten. Der ehrenamtliche Bürgermeister von Bad Saarow, Axel Hylla (Linke) sprach sich am Donnerstag gegen die Entscheidung aus. Er habe ausschließlich negative Reaktionen bekommen, sagte er dem rbb. "Mich ganz persönlich hat es auch überrascht." In seinen drei Jahren als Bürgermeister habe er keine Beschwerden gehört. Er kenne viele Familien, die nur am Wochenende Zeit hätten, um mit ihren Kindern in die Therme zu gehen. "Eine ganze Bevölkerungsgruppe auszuschließen, halte ich für falsch", so der Bürgermeister. Hylla sagte, es dürfe nicht das Image einer kinderfeindlichen Gemeinde entstehen. Zudem habe die Therme auch immer die Möglichkeit, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, wenn es etwa Verstöße gegen Regeln gebe. Hylla zufolge muss über die Entscheidung für zwei kinderfreie Tage nun im Gemeinderat beraten werden.

"Kein Spaßbad"

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Bad Saarow Kur GmbH, Bernd Gestewitz, verteidigte dagegen am Donnerstag im Gespräch mit dem rbb das Vorhaben. "Die Therme hier in Bad Saarow ist eine Wellness-Einrichtung, also eine Gesundheitseinrichtung. Es ist kein Spaßbad“, sagte Gestewitz dem rbb. "Trotzdem sind Kinder immer wieder hier drinnen und machen Krach." Man sei nicht gegen Kinder, wolle aber den Gesundheitsbereich mit der Entscheidung stärken, so Gestewitz. Die Therme sei aber nicht auf Kinder ausgerichtet, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Gestewitz der Deutschen Presseagentur. Er verwies zudem auf ein Schwimmbad im nicht weit entfernten Fürstenwalde (Oder-Spree), das als Spaßbad mit Rutsche für Kinder besser geeignet sei.

Unternehmen spricht von "Kompromisslösung"