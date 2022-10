Nach dem Tod einer 68-jährigen Frau in Frankfurt (Oder) ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 40 Jahre alten Mann erlassen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein zweiter Mann ist in Polizeigewahrsam. Dem 40-Jährigen wird nach rbb-Informationen Totschlag vorgeworfen.

Die Frau war den Angaben zufolge am Sonntagvormittag schwerverletzt in ihrer Wohnung in der Bergstraße aufgefunden worden. Am Montag erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, hieß es. Erste Ermittlungen ließen auf ein Einwirken Dritter schließen.

Bei den Ermittlungen geriet der 40-Jährige in den Fokus: In seiner Wohnung sollen sich kurz nach der Tat Gegenstände aus dem Besitz der Frau gefunden haben. Ein 70-Jähriger wurde ebenfalls festgenommen. Es werde gerpüft, ob die beiden Männer möglicherweise gemeinsam gehandelt haben.



Sendung: Antenne Brandenburg, 11.10.2022, 09:30 Uhr