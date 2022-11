Gestohlener Stolperstein in Storkow soll ersetzt werden

Gedenken an NS-Opfer

Nach dem Diebstahl eines Stolpersteines in Storkow (Oder-Spree) am vergangenen Wochenende soll das Denkmal im Januar ersetzt werden. Das sagte Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) dem rbb. Die Bürgermeisterin habe bereits Kontakt zum Künstler Gunter Demnig aufgenommen, der in ganz Europa seit 2003 fast 1.300 Stolpersteine verlegt hat.

Noch liegen keine Informationen über mögliche Täter vor. Laut der Bürgermeisterin von Storkow gebe es dort keine gefestigte rechte Szene. Sie setze Hoffnung in die Ermittlungen von Polizei und Staatsschutz.