Robert Martin Biesenthal Montag, 16.01.2023 | 20:21 Uhr

Der Artikel Kratz leider Mal wieder nur an der Spitze des Eisbergs: nicht nur gibt es noch bis Dezember nur Bus-Ersatzverkehr nach Hohenschönhausen, nein, der RB24 fährt aus dem Barnim gar nicht mehr bis nach Berlin, und hunderte Pendler verbringen statt 30 min in der Regionalbahn 90 min in RB, dann S- und dann U-Bahn. Alles mit täglich wechselnden Frust und immer neuen Baustellen auch in S-Bahn Netz. Es gibt dazu aktuell eine online Petition mit 1500 Unterschriften, über die ich bislang aber leider nur in der MOZ lesen konnte...