realistics imwunderland Freitag, 13.01.2023 | 17:47 Uhr

Es ist wirklich eine Zumutung für die Menschen, die "an der zu stärkenden Nord-Ost-Relation" leben.

Das fing 2015/2016 harmlos an und man hat das Gefühl, es wird endlos!

Ja, es ist richtig, viele Brückenbauwerke, sehr viele. Es ist ja auch schon seit der Wendezeit das letzte Mal mal etwas an der Strecke "gebastelt" worden. Die Brücken waren auch schon zu DDR-Zeiten ziemlich vergammelt. Es gab auch immer wichtigere Dinge, als sich mit der Erneuerung des Schienennetzes zu beschäftigen. Man fuhr halt Auto - Trabbi -- und entzückte mit diesem Gefährt die Welt. - Es musste uns ja auf die Füße fallen. Was sagen denn nun die klimabewegten Minister dazu, Schweigen wie bei Angie?