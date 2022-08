Fragen und Antworten - Was über das Fischsterben in der Oder bisher bekannt ist

Fr 12.08.22 | 17:15 Uhr

Bild: dpa/P.Pleul

Tausende Fische sind tot, die weiteren Folgen sind noch nicht absehbar. Wasserproben aus der Oder haben eine hohe Belastung mit Quecksilber ergeben. Ist das die Ursache? Was kann dagegen getan werden? Antworten auf die häufigsten Fragen.

Wie bedrohlich ist die Lage?

Das Fischsterben an der Oder ist sehr ernst zu nehmen. Zwar gibt es noch keinen Gesamtüberblick über die Zahl der verendeten Fische in Polen und Deutschland. Der Chef der polnischen Wasserbehörde sagte zuletzt aber, dass bereits zehn Tonnen verendeter Fische geborgen wurden. Die Rede ist also von Tausenden Tieren. "Das zeigt, dass wir es mit einer gigantischen und entsetzlichen Umweltkatastrophe zu tun haben", so Behördenchef Przemyslaw Daca. Laut einer Gefahrenmitteilung der Behörden ist das Fischsterben in der gesamten Oder zu beobachten. Neben der Stadt Frankfurt (Oder) warnen mehrere Landkreise entlang des Grenzflusses vor Kontakt mit dem Wasser. Menschen sollten nicht in der Oder baden, keine Tiere aus dem Fluss trinken lassen, das Wasser nicht zur Bewässerung nutzen und keinen Fisch aus der Oder essen. Die Flussbadestelle in Schwedt (Oder) wurde vorsorglich gesperrt. Für Berlin bestehe derzeit keine Gefahr, der Oder-Spree-Kanal sei seit Donnerstagabend für den Schiffsverkehr gesperrt, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt.



rbb/R. Schwaß Tausende Kadaver in der Oder - Umweltminister Vogel: Folgen des Fischsterbens noch Jahre zu spüren Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder wurde Quecksilber im Fluss nachgewiesen. Laut Brandenburgs Umweltminister kann das aber noch nicht als Ursache festgemacht werden. Die Kritik an der polnischen Seite wächst derweil. Das rbb Fernsehen sendet um 20:15 Uhr eine Sondersendung zum Fischsterben.

Was hat das Fischsterben ausgelöst?

Die Ursache ist noch unbekannt, allerdings verdichten sich Hinweise, dass das Wasser durch synthetische Stoffe verschmutzt wurde - die Rede ist also von einer künstlichen Kontamination. Wasserproben aus der Oder haben eine hohe Belastung mit Quecksilber ergeben. Das hat das Brandenburger Landeslabor festgestellt. "Seit gestern Abend gibt es die ersten Ergebnisse. Die sind zwar noch nicht offiziell, aber es deutet in der Tat doch auf eine massive Belastung mit Quecksilber hin als ein Faktor", sagte der Leiter der Umweltverwaltung im Kreis Märkisch-Oderland, Gregor Beyer, am Freitagmorgen im rbb24 Inforadio. "Ob das der alleinige ist, wissen wir nicht." Außerdem sprach Beyer von einer "30-Zentimeter-Wasserwelle" mit Substanzen, die durch die Oder gegangen sei. "Ob das die Welle ist, die auch diese Giftstoffe mitgeführt hat, wissen wir noch nicht hundertprozentig." Zuvor hatte das brandenburgische Umweltministerium mitgeteilt, dass ein noch unbekannter, hoch toxischer Stoff die Oder durchlaufe. Erste Analyse-Ergebnisse zeigten übereinstimmend, dass vor einigen Tagen eine starke Welle organischer Substanzen durch Frankfurt an der Oder gegangen sei und sich seitdem flussabwärts fortsetze, aktuell bis Schwedt. Viel deutlicher äußerte sich Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki. Seiner Aussage zufolge wurde das Fischsterben offenbar durch die Einleitung von Chemie-Abfällen ausgelöst. "Es ist wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde, und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen", sagte Morawiecki in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft am Freitag. "Die wichtigste Aufgabe ist es jetzt, den Täter, den Giftmischer zu finden." Dies sei kein gewöhnliches Verbrechen, da der Schaden auf Jahre bleiben könne, so Polens Regierungschef weiter. "Wir werden nicht ruhen, bis die Schuldigen hart bestraft sind."

Spurensuche nach der Ökokatastrophe in Bildern

Bild: rbb/Samantha Klug Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk sammeln tote Fische ein.

Bild: rbb/J. Moreno THW-Mitarbeiter sammeln die toten Fische aus der Oder als Sondermüll in Plastiktüten.

Bild: rbb/R. Schwaß Tote Fische liegen am Ufer der Oder.

Bei Kuhbrücke in Märkisch-Oderland liege auch hunderte Tote Fische am Flussufer. | Bild: Michael Lietz/rbb

Noch immer ist nicht klar, warum tausende Fische in der Oder verendet sind. | Bild: dpa/Frank Hammerschmidt

Die Idylle trügt. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ob große oder kleine Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Noch immer ist die hundertprozentige Ursache für die Ökokatastrophe nicht gefunden. | Bild: Michael Lietz/rbb

Mittlerweile befürchten Tierschützer weitere Folgen, dass der Fisch von anderen Tieren gefressen wird. | Bild: Michael Lietz/rbb

Ein verendeter Fisch schwimmt in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. In der Oder ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. Behörden in Brandenburg warnen davor, das Flusswasser zu nutzen oder in Kontakt damit zu kommen. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Tausende verendete Fische säumen die Ufer entlang der Oder. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb

Es gibt kaum einen Bereich des Grenzflusses, wo nicht tote Fische zu finden sind. | Bild: Michael Lietz/rbb

Sarah Damus, Frankfurter Landtagsabgeordnete der Grünen, kritisiert die polnische Informationspolitik. | Bild: Michael Lietz/rbb

Tote Fische schwimmen in der Oder bei Brieskow-Finkenheerd. | Bild: Frank Hammerschmidt/dpa

Überall an und in der Oder finden sich tote Fische. | Bild: Michael Lietz/rbb

Fischer Andre Schneider aus Kuhbrücke macht sich Sorgen um "seine" Oder. | Bild: Michael Lietz/rbb

Auf der polnischen Seite in Slubice sammeln Ehrenamtliche Fischkadaver ein. | Bild: Isabel Röder/rbb

Amtliche Bekanntmachung, dass Baden nicht ungefährlich sei. | Bild: Isabel Röder/rbb

Eine Badestelle an der Oder ist nach Bekanntwerden des Fischsterbens verwaist. | Bild: Isabel Röder/rbb Play Pause Fullscreen







































Was genau ist Quecksilber?

Quecksilber ist ein für den Menschen giftiges Schwermetall. Es durchläuft in der Umwelt "viele Stoffkreisläufe zwischen den Luft, Wasser und Boden, ehe es in tiefen Sedimentschichten eingeschlossen wird oder stabile mineralische Verbindungen eingeht und so schließlich nicht weiter verteilt werden kann", erklärt das Umweltbundesamt auf dessen Internetpräsenz. Demnach gelangt es zum einen über natürliche Quellen in die Umwelt, dazu gehören Erosion, Vulkanausbrüche oder Waldbrände. Zum anderen setzt der Mensch Quecksilber frei. Es ist unter anderem in Fieberthermometern, Knopfbatterien und Amalgam-Zahnfüllungen zu finden oder entsteht bei der Verbrennung fossiler Stoffe wie Kohle oder Müll. In der Industrie dient es

darüber hinaus etwa zur Gewinnung von Edelmetallen. Wer kürzlich noch in der Oder baden war, brauche sich keine Sorgen zu machen. Solange niemand das Oder-Wasser trinke, seien gesundheitliche Folgen unwahrscheinlich, sagte Werner Kloas, Ökotoxikologe am Leibnitz Institut für Gewässerökologie dem rbb. Auch er rät aber, sich nun vom Wasser fern zu halten.



Wie kann das Quecksilber neutralisiert werden?

Im Grunde könne nur wenig gegen Quecksilber getan werden, sagt Experte Kloas. Denn Filteranlagen oder Gegenmittel würden nicht helfen. Er rät: Abwarten, bis das Quecksilber von allein wieder in die Sedimentschichten versickert. Wie lange das dauert, konnte der Experte nicht sagen. Das sei abhängig von Wassermenge und Dosierung. Für die Vielfalt im Wasser gab Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel am Freitag bei einem Besuch in Schwedt eine düstere Prognose bekannt. Er vermutet, das das Fischsterben voraussichtlich noch jahrelang Auswirkungen auf die Oder haben wird. Wenn auch Kleinlebewesen geschädigt seien, werde es mehrere Jahre lang dauern, die Fischbestände neu aufzubauen, sagte der Grünen-Politiker.

Frank Hammerschmidt/dpa 2 min Massives Fischsterben in der Oder - Umweltminister Vogel kritisiert offen polnische Informationspolitik Noch immer ist die Ursache für das massive Fischsterben in der Oder nicht geklärt. Behörden warnen davor, mit dem Flusswasser in Kontakt zu kommen. Brandenburgs Umweltminister Vogel kritisiert die polnische Informationspolitik. Das rbb Fernsehen sendet um 20:15 Uhr eine Sondersendung zum Fischsterben.

Wie wird vor Ort jetzt vorgegangen?

Kommunen wie Frankfurt (Oder) und Märkisch-Oderland starten damit, die toten Tiere einzusammeln. Die Kadaver müssten weggebracht werden, denn inzwischen hätten die verendeten Tiere Vögel und Schlangen angelockt. Die Kadaver werden in einer Verbrennungsanlage des Landesumweltamtes gebracht und dort beseitigt. Auch auf der polnischen Seite in Slubice haben sich Freiwillige aufgemacht, die toten Tieren einzusammeln. Und es wird wohl nicht dabei bleiben. Inzwischen sind sogar 100 Kilometer flussabwärts von Frankfurt bei Schwedt im Nationalpark Unteres Odertal Fischkadaver entdeckt worden. Auch ein verendeter Biber sei bereits eingesammelt worden, teilte der Nationalpark Unteres Odertal mit.

Wie regieren die Behörden in Polen auf die Lage?

Nach Angaben der polnischen Umweltschutzbehörde wurde das Fischsterben wahrscheinlich von einer Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst. Die Behörden haben nach Darstellung des Infrastrukturministeriums in Warschau bereits Ende Juli auf Hinweise auf ein Oder-Fischsterben reagiert. In den Tagen vom 26. bis 28. Juli habe es die ersten entsprechenden Signale gegeben, daraufhin seien Wasserproben entnommen und tote Fische geborgen worden, ergibt sich aus einem Kalender der polnischen Wasserbehörde, den das Ministerium am Freitag per Twitter veröffentlichte. Wie die "Märkische Oderzeitung" am Freitag berichtete, verweist die polnische Tageszeitung "Gazeta Wyborcza" zudem auf eine Papierfabrik in der Stadt Oława (Ohlau). Dem Bericht nach sollen Anwohner bereits vor Monaten den örtlichen Umweltbehörden gemeldet haben, "dass giftige Abwässer aus der Firma direkt in den Fluss gespült worden seien."

Kooperieren Brandenburg und Polen?

Vermutlich tun sie das spätestens jetzt: Zuletzt hatte nämlich Umweltminister Vogel die Kommunikation der zuständigen Behörden in Polen kritisiert. Man wisse "nur von Dritten und aus Medien, dass in größerem Umfang Lösungsmittel freigesetzt wurden, die möglicherweise für das Fischsterben mit verantwortlich sind. Es ist festzustellen, dass die vereinbarten Meldewege nicht eingehalten wurden und wir deswegen auch viele Informationen nicht haben, die wir hätten haben sollen", sagte der Umweltminister im rbb-Interview. Auch das Bundesumweltministerium übte Kritik. "Tatsächlich wissen wir, dass diese Meldekette, die für solche Fälle vorgesehen ist, nicht funktioniert hat", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Berlin. Gemeint ist das frühzeitige Melden des Fischsterbens auf der polnischen Seite. Die Meldekette habe "bis gestern", also bis Donnerstag, nicht funktioniert, erklärte der Sprecher weiter. "Gestern gab es dann schließlich die Meldung, die von der polnischen Seite hätte kommen müssen. Aber da war eben tatsächlich auch schon die Verschmutzung auf deutscher Seite bekannt."

Wie geht es jetzt weiter?

Alle Augen richten sich nun auf die offiziellen und endgültigen Messergebnisse. In Brandenburg werden diese im Verlaufe des Freitags erwartet, sagte der Leiter der Umweltverwaltung im Kreis Märkisch-Oderland, Beyer. Bis zum Nachmittag lagen sie aber noch nicht vor. Polen wird die Untersuchungsergebnisse von massenweise verendeten Fischen aus der Oder frühestens am Sonntag vorlegen können. Bislang habe das Staatliche Forschungsinstitut in Pulawy noch keine Fische erhalten, sagte der Leiter Krzysztof Niemczuk am Freitag der Nachrichtenagentur PAP. Sendung: rbb24 Spezial, 12.08.2022, 20:15 Uhr