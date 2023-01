Viele Tätowierer in Deutschland hat die Verordnung vor große Herausforderungen gestellt. Dazu gehört auch Diana Langer. Sie betreibt in Altlandsberg (Märkisch-Oderland) das Tattoostudio No. 13 Ink (Märkisch-Oderland). Als das Verbot 2022 in Kraft trat, musste sie zunächst alle bisherigen Farben entsorgen: "Es betraf ja auch die Schwarz-Weiß und die Schattiertöne. Wir hatten eine komplette Sortimentumstellung. Das waren natürlich massive Einbußen, die wir dadurch hatten." An neue bunte Farben heranzukommen, sei schwierig gewesen, berichtet Langer. Drei Monate habe sie auf bunte Farbalternativen warten müssen. Schwarze Farbe sei bereits im Januar verfügbar gewesen.

Viele Kundinnen und Kunden hätten sich mit rein schwarzen Tattoos aber nicht zufrieden gegeben, erzählt die 41-Jährige: "Wir hatten sehr viele Absagen, weil die Kunden eben Farbtattoos wollten. Das hat sich jetzt wieder relativiert, aber natürlich mussten wir das auch, gerade bei Farbtattoos, auf die Tattoopreise umlegen."

Laut dem Bundesverband Tattoo sei es gerade am Anfang zu massiven Preissteigerungen von bis zu 400 Prozent gekommen. Inzwischen habe sich das Preisniveau in Relation zu den Preisen von 2019/20 eingependet, was viele Tattoostudios betriebswirtschaftlich stark belaste.