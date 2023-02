Nach jahrelangem Ringen um die Zukunft des Finowkanals im Nordosten Brandenburgs ist am Freitag mit einem symbolischen Spatenstich die Sanierung der historischen Schleusen gestartet worden. Insgesamt soll ein zweistelliger Millionen-Euro-Betrag in das Projekt von Bund und Land und Land gesteckt werden.

Ziel sei es, den Wassertourismus in der Region zu stärken. "Der Finowkanal ist die älteste künstliche Wasserstraße, die wir in der ganzen Bundesrepublik haben", erklärte Brandenburgs diensthöchste Denkmalschützerin und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag in Marienwerder (Barnim). Der Kanal sei bereits über 400 Jahre alt und insgesamt 32 Kilometer lang. Er sei bei Touristen und Wassersportlern sehr gefragt. Auch für die Anwohner der zahlreichen Schleusen am Finowkanal sei die Region "Naherholung par excellence und insofern ist es uns sehr wichtig, dass diese Schleusen jetzt saniert werden können", erklärte Schüle.