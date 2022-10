Countdown in Niederfinow - Start des neuen Schiffshebewerk wird sechs Tage gefeiert

Sa 01.10.22 | 09:41 Uhr

14 Jahre haben Niederfinow, Brandenburg und die Binnenschifffahrt auf das neue Schiffshebewerk warten müssen - acht Jahre länger als geplant. Logisch, dass die Inbetriebnahme da nicht kurz abgehandelt wird.



Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow (Barnim) wird am Dienstag eröffnet. Das Bauwerk wurde als Ersatz für ein altes Hebewerk gebaut, das seit 1934 in Betrieb ist. Die alte Anlage gilt als Touristen-Attraktion und machte die kleine Gemeinde Niederfinow überregional bekannt. Auch im neuen Hebewerk soll es ein Informationszentrum und Führungen für Besucher geben.



In dem Hebewerk überwinden Schiffe in einem riesigen Trog - also wie in einer Art Badewanne - einen Höhenunterschied von 36 Metern.

Dokumentation picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul Trailer Di 04.10.2022 | 20:15 | Doku & Reportage Das neue Schiffshebewerk Niederfinow - Zwei Fahrstühle für einen Kanal 13 Jahre nach der Grundsteinlegung geht das neue Schiffshebewerk Niederfinow in Betrieb. Ein Kamerateam hat den Bau von Anfang an begleitet. Außerdem erzählt die Reportage die Geschichte des Schiffsverkehrs zwischen Berlin und der Ostsee.

Alphornperformance, Feuerwerk und Bootsparade

Sechs Tage dauern dabei die Abschiedsfeierlichkeiten vom alten Bauwerk und die Begrüßungszeremonien für das neue.



Schon am Samstag, Sonntag und Montag gibt es, wie es die Bundes-Schifffahrtsverwaltung schreibt, "einen Veranstaltungsmarathon, um dem Jahrhundertereignis, für die nur 1.250 Einwohner zählenden Anliegergemeinden Niederfinow und Liepe, einen angemessenen Rahmen zu geben": Es wird Erntedank gefeiert, es gibt ein Volksfest mit Rummel, Alphorn-Performance, Lichtshows und Feuerwerk, Bootsparaden und Führungen auf dem Hebewerk-Gelände.



Nach der Sause geht es weiter mit feierlichen Worten: Am Dienstagmittag (13.30 Uhr) kommen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Barnim-Landrat Daniel Kurth (SPD) und Niederfinow-Bürgermeisterin Peggy Fürst (Für unser Finow) zur Inbetriebnahme - zusammen mit rund 1.000 Gästen. Zunächst sollen dann am Dienstag historische Boote und Sportboote geschleust werden, bevor am Mittwochmorgen die ersten Schubverbände vom neuen Hebewerk hoch und runter gefahren werden. Der Mittwoch gehört allein den ganz großen Schiffen, die an diesem Tag erstmals durch das neue Werk geschleust werden und am Donnerstagabend beschließt das Konzert "Höhenrausch" die Feiern.



Die vollständige Programmübersicht ist im Netz unter schiffshebewerk-niederfinow.com zu finden.



Vom alten zum neuen Schiffshebewerk Niederfinow

Bild: picture-alliance/dpa Am 21. März 1934 wir das Schiffshebewerk Niederfinow am Oder-Havel Kanal mit einer großen Feier in Betrieb genommen. Es ist bis heute das älteste, noch funktionierende Hebewerk für Frachtschiffe in Deutschland. Das Schiffshebewerk ist 52 Meter hoch, 27 Meter breit, 94 Meter lang und 8 Meter tief (Trogwanne). Der Bau kostete 27,5 Millionen Reichsmark. Das wären im Jahr 2022 ungefähr 126,5 Millionen Euro.

Bild: IMAGO/piemags Die ersten Arbeiten für das Schiffshebewerk Niederfinow starten 1925 am unteren Vorhafen. Ab dem Spätherbst 1926 wird die Baugrube für die Gründung des Hebewerks ausgehoben, zudem wird eine Grundwasserabsenkungsanlage in Betrieb genommen. Der Grundbau des Schiffshebewerks wird 1929 fertiggestellt. Dieses Modellfoto des Schiffshebewerks von ca. 1931 stammt von dem Architekten, Maler und Bühnenbildner Hans Poelzig.

Bild: imago images/blickwinkel Knapp 18.000 Tonnen Stahl sind im Schiffshebewerk inklusive der Kanalbrücke verarbeitet. Am Stahlgerüst sind 256 Trogseile befestigt. Über 128 Seilscheiben tragen sie einerseits das Troggewicht und andererseits die 192 ausgleichenden Gegengewichte. Das Hebewerk funktioniert nach dem archimedischen Prinzip. Das bedeutet: Die Schiffe, die im Trog sind, verdrängen genauso viel Wasser, wie sie selbst wiegen.

Bild: dpa/M.Tricatelle Die Havel-Oder-Wasserstrasse ist 135 Kilometer lang und verbindet die Elbe mit der Oder. Sie beginnt im Nordwesten Berlins an der Schleuse Spandau und mündet bei Friedrichsthal im Grenzbereich zwischen Deutschland und Polen in die Westoder. Das Schiffshebewerk verbindet den Ostseehafen in Stettin mit der Berliner Hauptstadtregion.

Bild: IMAGO/eventfoto54 Jährlich pilgern rund 150.000 Gäste zum Hebewerk. Aufgrund der hohen Besucherzahl wurde 2003 auch ein neuer, größerer Parkplatz eröffnet. Hier drängeln sich Besucher am Schiffshebewerk zu Beginn der 1990er Jahre.

Bild: IMAGO/Werner Schulze Jährlich überwinden mehr als 14.000 Schiffe und Boote den 36 Meter hohen Geländesprung in der Havel-Oder-Wasserstraße. Nachtschleusungen müssen vorher angemeldet werden. Nach der deutschen Wiedervereinigung nimmt der Schiffsverkehr spürbar zu. Vom Frühjahr 1994 bis Ende 2013 gibt es einen 24-Stunden-Betrieb. Fünf Mitarbeiter pro Schicht sorgen für die reibungslose Bedienung des Schiffshebewerks.

Bild: dpa/Thomas Imo Am 5. Dezember 2007 erhält das Schiffshebewerk das "Historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland" von der Bundesingenieurkammer. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Bauwerk in der Bundesrepublik mit diesem Titel geehrt wird.

Bild: IMAGO/Jürgen Heinrich Blick durch die Stahlfachwerkkonstruktion auf den Trog des Schiffshebewerks in Richtung Unterhafen. Der Geländesprung von der unteren Kanalhaltung in die Scheitelhaltung der Havel-Oder-Wasserstraße wird im Schiffshebewerk Niederfinow in nur fünf Minuten überwunden. Die Gesamtdauer der Schleusung dauert 20 Minuten.

Bild: dpa/P. Pleul Das alte Schiffshebewerk feiert im Jahr 2009 seinen 75. Geburtstag. Im gleichen Jahr eröffnet das neue Info-Zentrum in Niederfinow, das über die Geschichte und begleitend über den Bau des neuen Schiffshebewerkes informiert. Dessen Bau wird bereits 1997 beschlossen, weil das alte Hebewerk zu klein für moderne Küstenmotor- und Containerschiffe geworden war. Der Betriebsleiter des Schiffshebewerkes, Jörg Schumacher, betrachtet hier im Mai 2009 im neuen Info-Zentrum ein Modell des neuen Schiffshebewerkes.

Bild: rbb Bei regnerischem Wetter erfolgt am 21. März 2009 die Grundsteinlegung für den Bau des neuen Schiffshebewerks Nord in Niederfinow durch den damaligen Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und den damaligen Brandenburger Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD), hier sind beide nur anhand ihrer Hände zu erkennen.



Bild: imago/PEMAX Sechs Jahre Bauzeit sind ursprünglich für das neue Schiffshebewerk in Niederfinow angedacht, geplante Kosten: 285 Millionen Euro. Es ist damit das größte Bauprojekt in Brandenburg neben beim Flughafen BER. So sah die Baustelle im April 2011 aus.

Bild: dpa/P. Pleul Etwa 50 Meter hohe Betonpfeiler ragen am 17.02.2014 aus dem Fundament der Baustelle für das neue Schiffshebewerk in Niederfinow, daneben ist das alte Hebewerk zu sehen. Das neue Schiffshebewerk besteht aus Beton und Stahl und soll zukünftig in Grau-und Blau-Tönen sowie Gelb erstrahlen. Es wird 54 Meter hoch, 133 lang und 46 Meter breit gebaut.

Bild: rbb Ein Jahr nach der ursprünglich geplanten Eröffnung wird im Jahr 2015 die Maschine montiert. 128 gelbe, 4,5 Meter große Seilscheiben tragen einerseits das Troggewicht und andererseits die ausgleichenden Gegengewichte.

Bild: dpa/Patrick Pleul Das alte (li.) und neue (re.) Schiffshebewerk spiegeln sich im Wasser des Kanals. Im neuen Trog können Binnenschiffe mit einer Gesamtlänge von 110 Metern transportiert werden. In den alten Schiffsfahrstuhl passten nur Schiffe mit einer Gesamtlänge von bis zu 82 Metern. Der mit Wasser gefüllte Trog des alten Schiffhebewerks kommt auf ein Gewicht von 4.300 Tonnen, der Behälter des neuen Werks wiegt mit 9.850 Tonnen mehr als das Doppelte.

Bild: dpa/Patrick Pleul Das neue Schiffshebewerk (li.) wird mit einer Bauverzögerung von acht Jahren am 4. Oktober feierlich eröffnet. Die Baukosten liegen bei rund 520 Millionen Euro - fast doppelt so viel usprünglich geplant. Über Aufzüge, Treppen, Wege, Stege und Brücken können Besucher auch das Innere des Schiffhebewerks barrierefrei erkunden. Das alte Schiffshebewerk (re.) stand seit der Inbetriebnahme am 21. März 1934 bis zum Oktober 2022 nur an 47 Tagen wegen technischer Defekte still. Es soll bis mindestens 2025 weiter in Betrieb bleiben. Per Hand und mit Knopfdruck wurde die Schleusung im alten Werk erledigt, im neuen Werk wird mit digitaler Technik geschleust. Sendung: Antenne Brandenburg, 01.10.2022, 10:30 Uhr | Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





























Fast alles doppelt

Das neue Bauwerk ist auch ein Fest der Zahlen: 14 Jahre wurde insgesamt gebaut, acht Jahre länger als geplant - also mehr als doppelt so lange wie zunächst angesetzt. Mit rund 520 Millionen Euro wurde es auch fast doppelt so teuer: Ursprünglich veranschlagt waren 285 Millionen. Und auch in seinen Außmaßen kann der Neubau trumpfen: Die Hebewanne ist um rund 30 Meter länger als die des alten Werks (115 Meter vs. 83,50 Meter). 4.300 Tonnen beträgt das Gewicht des alten mit Wasser gefüllten Trogs, der Behälter des Neuen wiegt mehr als das Doppelte - 9.850 Tonnen. Das heißt, hier drin ist mehr Wasser und mehr Platz für Schiffe.

imago/Sven Lambert Der Oder-Havel-Kanal und das Schiffshebewerk Niederfinow - Hoch die Schiffe! Mehr als 100 Jahre alt ist der Oder-Havel-Kanal. Sein Prunkstück, das alte Schiffshebewerk Niederfinow, brachte es auf fast 90 Jahre. Millionen Gütertonnen hievte es, fast täglich und rund um die Uhr. Nun übernimmt ein Nachfolger die Hebearbeit. Von Stefan Ruwoldt



Per Hand und mit Knopfdruck wurde die Schleusung im alten Werk erledigt, im neuen Werk wird mit digitaler Technik geschleust, beschreibt Rolf Dietrich, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin einen wesentlichen Unterschied. Und er liefert eine weitere Begründung für die Schaffung der neuen Anlage: Der Stahl des alten Werks werde irgendwann spröde. Normal sei eine Nutzungsdauer für Schiffshebewerke von 80 bis 100 Jahren, und die hat das alte Werk durch.



Ein Solitär am Rande der Uckermark

Ingenieurtechnisch ist das Bauwerk am Rande der Uckermark (Barnim) unweit von Alter Finow und Finowkanal etwas zum Stauen - verkehrspolitisch eher etwas zum Aaah!-Sagen: Das neue Hebewerk sei geschaffen worden, um den Schiffsverkehr der Wasserstraßenverbindung zwischen Berlin und dem Seehafen Stettin in Polen weiter verlässlich zu halten, teilte das Bundesverkehrsministerium nüchtern mit. Feierlichere Worte dagegen hat der zuständige Bauverantwortliche Rolf Dietrich, der das alles am Mittwoch an die Schifferei übergibt. Er nennt das neue Hebewerk einen "Solitär, eine Anlage, die es so noch nicht gibt".



