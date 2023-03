Feuerwehr und Polizei sind wegen einer Bockwurst zu einem Feueralarm in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) ausgerückt. Eine Frau war in der Nacht zu Mittwoch in ihrer Wohnung in der Hermann-Matern-Straße eingeschlafen, hatte aber "ihre Bockwurst auf dem Herd vergessen", wie die Polizeidirektion Ost mitteilte.