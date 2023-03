Morgendliche Glätte in Brandenburg und Berlin - Vier Autos nacheinander an gleicher Stelle bei Neuzelle verunfallt

Di 28.03.23 | 10:41 Uhr

IMAGO/K. Schmitt Audio: Antenne Brandenburg | 28.03.2023 | Dorett Kirmse | Bild: IMAGO/K. Schmitt

Auf der Bundesstraße 112 in Streichwitz in der Gemeinde Neuzelle (Oder-Spree) hat es mehrere glättebedingte Unfälle an der gleichen Stelle gegeben. Zunächst war am Dienstagmorgen eine Fahrerin mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich und landete im Graben. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei nur leicht an der Hand verletzt.

Drei weitere Fahrer verlieren Kontrolle

Ein weiterer Autofahrer, der der Frau helfen wollte, kam ebenfalls von der Straße ab und landete im Graben. Zwei nachfolgende Fahrzeuge stießen daraufhin ebenfalls beim Bremsen zusammen. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt, da die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Sperrung wurde anschließend wieder aufgehoben.

Vielerorts Unfälle durch Glätte am Dienstagmorgen

Der Dienstag war vielerorts in Berlin und Brandenburg mit Schneematsch und glatten Straßen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gestartet. Auch auf der Autobahn 10 hat es am Morgen zwischen Spreeau und Freienbrink (Oder-Spree) in Richtung Barnim einen glättebedingten Unfall gegeben. Im Norden Brandenburgs kam wegen glatter Fahrbahn bei Fehrbellin ein Auto mit drei Personen ebenfalls von der Straße ab und prallte erst gegen einen Baum und ein Verkehrsschild und rutschte dann in einen Graben, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei der Insassen wurden dabei leicht verletzt.