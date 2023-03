Das erste digitale Bürgerbüro der Uckermark ist am Donnerstagvormittag in Templin eröffnet worden. Im Landkreis sollen in den kommenden Tagen vier weitere Eröffnungen solcher Videokabinen in den örtlichen Sparkassen folgen.

Der Landkreis und die Krankenkasse AOK Nordost hatten dieses Pilotprojekt mit dem Namen LISA für dünn besiedelte Gegenden in Brandenburg entwickelt. Nach Angaben der Landkreisverwaltung handelt es sich um das erste Bürgerbüro dieser Art in Brandenburg.

"Dieses Projekt ist landesweit einmalig, weil wir verschiedene Institutionen […] in einem digitalen Bürgerbüro integrieren", sagte Marko Ulrich, Leiter des Sozialamtes Uckermark, dem rbb. Damit könnten Bürger mit einem einzigen Besuch verschiedene Behörden und Beratungsstellen anlaufen, so Ulrich.