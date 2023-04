Strausberg bei Berlin - Sparkassen-Einbrecher knacken offenbar Schließfachanlage - Täter weiter auf Flucht

Di 11.04.23 | 11:05 Uhr

TNN Audio: Antenne Brandenburg | 11.04.2023 | Elke Bader | Bild: TNN

Filmreife Szenen haben sich am Ostermontag in und um eine Sparkassenfiliale in Strausberg bei Berlin abgespielt. Vermummte Täter sind mit brachialer Gewalt in das Geldinstitut eingedrungen und räumten hunderte Schließfächer aus.

Unbekannte Täter haben am Ostermontag in Strausberg (Märkisch-Oderland) Schließfächer einer Sparkassenfiliale geknackt. Wie die Polizei am Dienstag dem rbb mitteilte, hatten Zeugen am frühen Montagnachmittag mehrere vermummte und dunkel gekleidete Personen mit prallgefüllten Taschen aus dem Sparkassengebäude kommen sehen. Schnell verfrachteten sie diese in einen silberfarbenen Opel Insignia.

Trotz schnellem Hubschraubereinsatz kein Hinweis zum Täterverbleib

Wagen samt Fahrer hatten vor der Sparkasse auf die mutmaßlichen Komplizen gewartet. In rasantem Tempo flüchteten die Täter dann in Richtung Süden über die Karl-Liebknecht- und die August-Bebel-Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, gelang es nicht, die Bankeinbrecher zu fassen, so in Polizeisprecher gegenüber dem rbb.

Zeitung: Loch in Rückwand gebohrt