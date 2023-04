Der Regionalexpress 1 soll ab Freitagabend wieder regulär durchfahren. Das teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag mit. Somit rollt der reguläre Verkehr auf der Strecke wenige Stunden eher als ursprünglich geplant wieder an. Zunächst war von der Nacht auf Samstag die Rede gewesen.

Der erste Zug des RE1 soll nun am Freitag um 20:26 Uhr in Frankfurt (Oder) ab- und dann über Berlin und Potsdam fahren und um 23:40 Uhr in Magdeburg ankommen. Das bestätigte die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg), die die Strecke seit Dezember betreibt, auf Nachfrage des rbb. In umgekehrter Richtung startet demnach die erste Bahn um 19:12 Uhr in Magdeburg und kommt planmäßig um 22:03 Uhr in Frankfurt.

Der Verkehr des RE1 war zwischen Erkner (Oder-Spree) und Frankfurt (Oder) für mehrere Wochen wegen Bauarbeiten ausgesetzt worden. Stattdessen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Bis Anfang April fuhr der Zug noch zwischen Frankfurt und Fürstenwalde (Oder-Spree), danach gab es einen Totalausfall der Strecke. Für viele Pendler erhöhte sich dadurch die Reisedauer sehr.