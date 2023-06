Bei den Ermittlungen zum Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee führt eine Spur nach Frankfurt (Oder). Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat das Bundeskriminalamt (BKA) eine Frau als Zeugin identifiziert. Ihre Wohnung in Frankfurt (Oder) ist in der vorigen Woche durchsucht worden. Der Generalbundesanwalt erklärte, die Person selbst sei aber nicht verdächtig.



Bei der Frau soll es sich um die ehemalige Lebensgefährtin eines Ukrainers handeln, der inzwischen verdächtigt wird, am Anschlag auf die Pipelines beteiligt gewesen zu sein.