Das Brandenburger Kulturland-Themenjahr ist am Freitag in Eisenhüttenstadt mit einem Festakt eröffnet worden. Unter dem Titel "Baukultur - leben" vereinen sich in Eisenhüttenstadt zentrale Themen der Baukultur. An der Eröffnung nahmen unter anderen Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Infrastrukturminister Guido Beerman (CDU) teil.

"Wir wünschen uns von unserem Kulturland-Themenjahr, dass viele Menschen mitmachen. Denn am Ende des Tages geht es um die Frage: Wie wollen wir eigentlich künftig in Brandenburg leben", sagte Schulze beim Festakt dem rbb.