Jugendliche fangen immer früher mit dem Drogenkonsum an. Das sagte Silvia Gürke von der AWO-Suchberatung Erkner dem rbb. "Bei der Einstiegsdroge Cannabis war mein jüngster Kandidat erst elf", so Gürke.

An Bedeutung hätten Medikamente wie Antidepressiva und Schmerzmittel gewonnen, sagt Gürke. Erstere seien vor allem an den Schulen populär: "Sie helfen sich mit Antidepressiva, um die eigene Leistung zu halten."

Insbesondere während der Corona-Pandemie sei der Drogenkonsum bei deutlich angestiegen. Als Jugendliche sich mit anderen nicht treffen konnten, griffen manche laut Gürke zu Antidepressiva, Cannabis und Schmerzmitteln.

"Als die Partys wieder losgingen, kam Koks dazu", sagte Gürke. Es sei nicht üblich, bereits im Alter von 16 Jahren Kokain als Partydroge auszuprobieren.

An diesem Freitag wird wie an jedem 21. Juli der Menschen gedacht, die an den Folgen des Drogenkonsums gestorben sind.

