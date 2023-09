Mit Kostümen, Musik und Wedel-Techniken wollen internationale Aufgussmeister diese Woche in der brandenburgischen Satama-Therme punkten. Die Holzplanken sind von über 400 Sauna-Fans aus der ganzen Welt belegt.

Gemeinsam ins Schwitzen kommen Sauna-Geher aus aller Welt diese Woche in der Satama Sauna in Wendisch Rietz (Oder-Spree). Zum Auftakt der Aufguss-Weltmeisterschaft sind rund 150 Menschen angereist, die am Montag leicht bekleidet und eng aneinander sitzend den ersten Show-Aufguss erlebten. Ingesamt 400 Besucher seien im Lauf der Woche zu erwarten, sagte Präsident der Aufguss-Weltmeisterschaft und Jurymitglied Torsten Splanemann dem rbb.

Mit der Geschichte eines französischen Künstlers versucht auch der erste Kandidat der Aufguss-Weltmeisterschaft Jacek Ciesielski zu punkten. Sein Motto: Perspektivwechsel. "Das klingt erst einmal seltsam. Aber während meines Studiums hatte ich Französischunterricht und war sehr gut in der Aussprache. Und da habe ich mich entschieden, das mit meiner anderen Leidenschaft zu vermischen, dem Zeichnen", sagte der polnische Aufgussmeister. In seiner Vorführung werde die Staffelei sozusagen zum Aufgusseimer und gewedelt wird in Piräus.

Vor zehn Jahren fand die Sauna-Weltmeisterschaft erstmals in Wendisch Rietz statt. Auch in 2016 und 2018 wurde sie am Scharmützelsee ausgetragen. Die örtliche Sauna gilt auch außerhalb der Weltmeisterschaften als Mekka für Show-Aufgüsse.

Auch der Deutsche Sauna-Aufguss-Meister 2023, Farid Beu, entwickelte seine Wettbewerbsfähigkeiten in der Satama-Sauna. Dort arbeitet der 34-Jährige als gelernter Hotelfachmann im Service-Bereich. Seit 2011 macht er in der Therme zwei bis drei Mal am Tag Sauna-Aufgüsse. Das erste Mal an einem Aufguss-Wettbewerb teilgenommen hat er 2012.

Auch bei den Deutschen Aufguss-Meisterschaften werden Show-Aufgüsse bewertet. Der klassische Saunaaufguss wird hierbei durch Musik, Licht, Animation und Kostüm des Aufgussmeisters ergänzt. Dabei treten Teilnehmende aus ganz Deutschland in Team- und Einzelwettbewerben gegeneinander an. Wer gewinnt, qualifiziert sich für die Aufguss-Weltmeisterschaft.