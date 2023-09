Die erst Anfang September gestartete Fähre auf der Oder zwischen Aurith im Landkreis Oder-Spree und Urad (Gemeinde Cybinka) in Polen musste bereits am vergangenen Wochenende eine Pause einlegen. Grund war der niedrige Wasserstand der Oder, wie es vor Ort auf einem Informationsschild der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd hieß.

"Sie sehen mich halbwegs fröhlich", konstatiert Oberbürgermeister Wilke (Frankfurt Oder) zum Helenesee, an dem Baden immer noch verboten ist. Am Abend sollen erste Ergebnisse eines Gutachtens zur Stabilität des Ufers vorgestellt werden.

Landesbergamt will erste Details zum Zustand des Helenesees vorstellen

Die acht Meter lange Motorfähre zwischen Aurith auf deutscher und Urad auf polnischer Seite, die nur am Wochenende betrieben werden soll, war nur ein Wochenende im Einsatz. Der Fährbetrieb startete am 9. September. Allein am ersten Tag wurden rund 800 Menschen befördert.