Der Ausbau der Ostbahn von Berlin bis Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) kostet einem Gutachten für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zufolge bis zu 1,3 Milliarden Euro. Die Studie schlägt einen Ausbau in zwei Stufen vor: Bis 2036 solle die Strecke elektrifiziert werden, mehrere zweigleisige Abschnitte sollten eingerichtet werden, teilte der VBB am Montag in Neuenhagen mit.

Ab dann soll für die ganze Strecke Tempo 120 gelten - zwischen Müncheberg und Seelow-Gusow Tempo 160. Ab 2036 sollten die übrigen Abschnitte ausgebaut werden. Berlin und Brandenburg fordern, dass die Strecke zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert wird.