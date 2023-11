Kobold Fürstenwalde Donnerstag, 09.11.2023 | 14:52 Uhr

Was für ein Schwachsinn dass dieser sog.Scharfrichter Gruppen durch Fürstenwalde führt. Was soll das , das ist lächerlich. Und sich dann noch in seiner Kostümierung durch die Stadt bewegen ! Klar dass die Leute bei dem Anblick verunsichert sind und vorsichtshalber die Polizei gerufen haben. Es passiert schon überall genug Kriminalität. Für mich hat der ernannte Scharfrichter nicht alle Latten am Zaun. Soll er mal ruhig den Polizeieinsatz selbst bezahlen !