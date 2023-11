Der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) hat dem Zoo Eberswalde eine Spende für sein Löwen -Gehege überreicht. Michael Grubert (SPD) übergab der Leiterin des Zoos, Paulina Ostrowska, am Dienstag einen Scheck in Höhe von 500 Euro im Namen der Gemeinde.

Die jetzt getätigte Spende solle einem guten Zweck dienen, sagte Grubert. Wegen der ungewöhnlichen Anlage für die Großkatzen sei die Gemeinde auf den Zoo Eberswalde aufmerksam geworden. "Im Nachgang haben wir dann noch festgestellt, dass Eberswalde zwei Wildschweine im Wappen hat", so Grubert. "Und Wildschweine sind in Kleinmachnow im Moment ein Problem. Deshalb finden wir das ganz besonders humorvoll, das Löwen-Gehege zu unterstützen und gleichzeitig eine Verbindung zu Eber -swalde haben."

Etwa 30 Stunden lang wurde in Kleinmachnow nach einer Löwin gesucht, hunderte Polizisten waren im Einsatz, weltweit wurde berichtet. Am Ende soll das Raubtier ein Wildschwein gewesen sein. John Hennig rekonstruiert die Suche nach einem Phantom.

Ein Handyvideo, auf dem scheinbar eine Löwin zu sehen war, hatte im Juli in Kleinmachnow eine mehr als 30 Stunden lange Suchaktion ausgelöst. Polizisten, Jäger und Tierärzte waren an der Suche nach dem Tier beteiligt. Mehrere Hundertschaften, Drohnen und Hubschrauber waren im Einsatz; Kita- und Hortausflüge weit bis in den Süden Berlins hinein wurden abgesagt. Die Aktion hatte im In- und Ausland für Schlagzeilen gesorgt und auch reichlich Spott ausgelöst. Sogar die "New York Times" berichtete fortlaufend über die vermeintliche Löwin. Analysen von Bildmaterial sowie eingereichten Kot- und Haarproben bestätigten am Ende, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Wildschwein gehandelt hat.

Tatsächlich hat Kleinmachnow eher ein Problem mit Wildschweinen. Diese graben Gärten und Parks um. Inzwischen hat sich eine Einwohnerinitiative bei der Gemeinde beschwert, es gebe eine Wildschwein-Plage und die Gemeinde tue zu wenig dagegen.