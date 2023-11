Unesco übernimmt Schirmherrschaft über Institut in Eberswalde

Die Welt-Wissenschafts-Organisation Unesco hat am Montag die Schirmherrschaft über das "Biosphere Reserves Institute" (BRI) an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Barnim) übernommen. Das teilten die Hochschule und die deutsche Unesco-Kommission am Montag bei der Unesco-Generalkonferenz mit.

Die Schirmherrschaft gilt für die nächsten acht Jahre. Für das Institut wird ein international besetztes Steuerungsgremium eingerichtet, welches die Forschungsarbeit künftig mitgestalten und die Einrichtung noch besser in die internationale Forschungslandschaft integrieren soll.

Die Wissenschaftler des Instituts forschen zur Bedeutung und Wirkung von Biosphären-Reservaten und bieten Weiterbildungen zu den Modellregionen nachhaltiger Entwicklung an. Die Schirmherrschaft solle im kommenden Jahr formalisiert und vom Land Brandenburg unterstützt werden, hieß es.