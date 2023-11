Bei der Versorgung mit Zahnärzten gibt es in Brandenburg bereits Defizite. Da künftig viele weitere in Rente gehen, könnte die Arbeitsbelastung der Kollegen weiter zunehmen. In der Uckermark fordern Betroffene nun Förderung von Nachwuchs.

In der Uckermark fehlen nach dem Versorgungsschlüssel der KVBB derzeit sieben Zahnärzte. Zahnärztin Kristin Falk in Schwedt bekommt den Druck zu spüren. "Tagtäglich rufen mehrere Patienten an, die einen neuen Zahnarzt suchen", schildert sie die Situation. "Der Zahnarzt hat die Praxis zu gemacht, kein Nachfolger gefunden und die Patienten haben große Probleme." Falk sorgt sich zugleich vor dem, was noch kommt, denn: 17 weitere Zahnärzte gehen laut KVBB in den kommenden Jahren in Rente.

Eine davon ist Elke Brehmer aus Prenzlau, in drei Jahren möchte sie in den Ruhestand gehen. Bisher hat sie niemanden, der ihre Praxis übernehmen möchte. Dass der Nachwuchs fehlt, wundert sie nicht. Die Bürokratie und die hohe Auslastung seien inzwischen zu einer großen Belastung geworden, sagt sie. "Ich bin jetzt manche Tage zwölf Stunden in der Praxis, von morgens 8 Uhr bis abends 20 Uhr. Das ist auf Dauer nicht mehr machbar. Die Rahmenbedingungen werden uns so erschwert, dass die Arbeit am Patienten immer weiter nach hinter rückt. Aber damit verdiene ich Geld und nicht mit dem anderen Kram."