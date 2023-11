Uckermark - Mehrere Schafe durch Wolfsangriffe am Oder-Deich getötet

Di 14.11.23 | 15:59 Uhr

Audio: Antenne Brandenburg | 14.11.2023 | Gunda Jung | Bild: rbb

Eine Schafsherde in der Uckermark ist in der Nacht zu Dienstag zum wiederholten Male Opfer eines Wolfsangriffes geworden. Bei dem aktuellen Vorfall wurden am Oder-Deich zwischen Stolpe und Criewen drei Tiere getötet und zwei weitere verletzt, wie die betroffene Schäferin Gunda Jung am Dienstag dem rbb sagte.



Jung ist mit ihren rund 250 Pommernschafen auf Wanderschaft. Entlang des Deiches grasen die Tiere und pflegen den Wall. Allerdings seien die Tiere jetzt innerhalb eines Monats zum bereits sechsten Mal von Wölfen attackiert worden, so die Halterin. Insgesamt seien bei den Angriffen mittlerweile elf Schafe getötet und 14 verletzt worden. Dabei war die Herde Jungs Angaben zufolge bis Mitte Oktober als eine der wenigen in der Uckermark verschont geblieben.

Schwieriger Wolfsschutz an den Deichen

Die Schafe seien mit mobilen Netz-Zäunen doppelt umfriedet. "Ich habe doppelt gezäunt, Flatterbänder, an schwierigen Stellen noch Zusatz-Pfähle drin, damit der Zaun auch wirklich überall hoch ist", sagt Jung. "Diese Zäune sind mit 90 Zentimeter die Mindestanforderung an den Wolfsschutz, wie sie vom Land verlangt wird. Habe ich doppelt erfüllt."

Schafsherde auf dem Oder-Deich

Trotzdem habe der Wolf am Montag sowie beispielsweise bei einem Vorfall in der vergangenen Woche problemlos über den Zaun springen können, ohne diesen zu beschädigen. Zwar liegt der Mindeststandard für einen Schadensausgleichs bei Wolfsübergriffen laut Brandenburger Umweltministerium bei 90 Zentimetern. Doch werden zum besseren Schutz von Weidetieren in einer Mitteilung des Landes 120 Zentimeter empfohlen.

Höhere Anlagen seien am Deich auch kaum umzusetzen, argumentiert die Schäferin. "Die 90 Zentimeter Netze, die wir aufbauen, sind in der Realität schon 1,05 Meter hoch - denn die Spitzen muss ich mit dazu zählen. Das heißt, ein 1,20 Meter hohes Netz ist in Realität schon bis zu 1,45 Meter hoch. Das kriege ich aber auf keinen Hänger oder Auto mehr rein." Zudem würden diese dem Wind auf den Deichen nicht standhalten können. Auch würden die Gegebenheiten etwa mit schrägen Abhängen das Aufstellen der Zäune erschweren.



Forderung nach praktischen Lösungen